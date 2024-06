Tenta una rapina in corso Palestro armato di coltello: arrestato un uomo

Sventata una rapina a mano armata dagli agenti della Polizia di Stato. L'episodio è avvenuto nella notte di ieri in corso Palestro nel centro storico della città: ad allertare le Forze dell'ordine è stato un cittadino che ha segnalato alla sala operativa della Questura di aver assistito alla rapina ai danni di un trentenne di passaggio.

L'immediato invio di due volanti ha permesso di rintracciare subito il responsabile. L'uomo, già noto alle Forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici, ha tentato di fuggire, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo immediatamente.

È stato arrestato e portato in carcere per rapina, nonché denunciato per porto abusivo di armi improprie: nel caso specifico un coltello di circa 20 centimetri, utilizzato per minacciare il malcapitato.