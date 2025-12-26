Tenta il suicidio da un ponte a Leno, 30enne in ospedale

Momenti di apprensione attorno alle 19 di venerdì 26 dicembre sulla Sp668 in territorio di Leno. A provocarli il gesto di un trentenne, in cura al Centro psico sociale di Leno. L’uomo si è portato sul parapetto del ponte che sormonta via Brescia, non distante dall’ippodromo, e si è lasciato cadere nel vuoto.

L’impatto con il suolo, dopo un volo di alcuni metri, è stato violentissimo. Ma fortunatamente non così violento da provocare conseguenze irreversibili. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza e l’automedica. Il trentenne non era in pericolo di vita. È stato ricoverato all’ospedale Civile di Brescia con lesioni profonde, ma fortunatamente non letali.