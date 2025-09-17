Tenta di rubare in auto e aggredisce gli agenti, arrestato

Momenti di tensione in via Ugo Foscolo a Brescia, dove un 23enne cittadino marocchino, senza fissa dimora e irregolare in Italia, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato dopo aver tentato di rubare all’interno di un’auto e aver reagito con violenza ai controlli.

La segnalazione è arrivata al 112 da un passante che, mentre apriva la portiera della propria vettura, è stato spintonato dal giovane, il quale si è introdotto nell’abitacolo con atteggiamento minaccioso. All’arrivo delle pattuglie, l’uomo si trovava ancora all’interno dell’auto in evidente stato di agitazione.

Alla vista dei poliziotti ha rifiutato ogni invito a uscire, cercando più volte di colpirli con calci e pugni. Immobilizzato con fatica, è stato sottoposto a perquisizione: nello zaino custodiva un dispositivo elettronico appena sottratto al proprietario del veicolo. La sua aggressività non si è placata nemmeno durante il trasporto in Questura, dove ha preso a colpire con pugni, calci e testate la parete divisoria della vettura di servizio. Anche negli uffici di via Botticelli ha continuato a minacciare gli agenti, arrivando a mimare il gesto del taglio della gola.

Per riportare la situazione sotto controllo è stato necessario l’intervento di ulteriori operatori: uno di loro ha estratto il taser, attivandone la fase di puntamento. Solo a quel punto il 23enne si è calmato, consentendo agli agenti di bloccarlo in sicurezza.

Il giovane, già gravato da numerosi precedenti per tentato furto, resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità, è stato arrestato e messo a disposizione della Procura. Il questore Paolo Sartori ha inoltre disposto un ordine di allontanamento dal territorio nazionale, preludio all’espulsione con accompagnamento nel Paese d’origine.