Tenta di rubare poi aggredisce vigilanza e polizia: arrestato

È avvenuto al supermercato Iper Tosano di via Valcamonica in città: l’uomo era già noto alle forze dell’ordine
La Polizia davanti all'Iper Tosano - © www.giornaledibrescia.it
Un pregiudicato bresciano di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver aggredito e ferito gli addetti alla vigilanza e gli agenti intervenuti al supermercato Iper Tosano di via Valcamonica a Brescia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva tentato di rubare merce e aveva opposto resistenza agli agenti.

È stato disposto l'avvio della procedura per applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

