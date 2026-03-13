Tenta di rubare poi aggredisce vigilanza e polizia: arrestato

Un pregiudicato bresciano di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver aggredito e ferito gli addetti alla vigilanza e gli agenti intervenuti al supermercato Iper Tosano di via Valcamonica a Brescia. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva tentato di rubare merce e aveva opposto resistenza agli agenti.

È stato disposto l'avvio della procedura per applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.