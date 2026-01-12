Giornale di Brescia
Tenta il furto in villa, ma viene scoperto: arrestato

L'uomo è stato trovato in stato di alterazione alcolica all'interno della casa di Quinzano d’Oglio con due pistole regolarmente denunciate dal proprietario e una vecchia banconota da 50mila lire
Le pistole riconsegnate al proprietario - © www.giornaledibrescia.it
Un cittadino indiano di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Quinzano d'Oglio per tentato furto in abitazione a Borgo San Giacomo.

L'uomo è stato trovato in stato di alterazione alcolica all'interno della villa con due pistole regolarmente denunciate dal proprietario e una vecchia banconota da 50mila lire. È stato bloccato e perquisito, e la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L'arrestato è stato tradotto in Tribunale per la convalida e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Brescia.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
furtoQuinzano d'Oglio
