Tenta il furto in villa, ma viene scoperto: arrestato

Un cittadino indiano di 25 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Quinzano d'Oglio per tentato furto in abitazione a Borgo San Giacomo.

L'uomo è stato trovato in stato di alterazione alcolica all'interno della villa con due pistole regolarmente denunciate dal proprietario e una vecchia banconota da 50mila lire. È stato bloccato e perquisito, e la refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario. L'arrestato è stato tradotto in Tribunale per la convalida e il giudice ha disposto l'obbligo di dimora nel comune di Brescia.