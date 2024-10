Tensostruttura di Santa Giulia, sullo smantellamento si fa sul serio

Iniziate in questi giorni le operazioni prodromiche allo smaltimento del tendone che ospita biglietteria e bookshop del complesso museale

Spostata di qualche metro la biglietteria

Eppur si muove. Dopo un’attesa durata quasi vent’anni finalmente gli annunci sembrano giungere a maturazione e le promesse iniziano a tradursi in azioni concrete. Sono state ore di piccole - ma grandi nell’intento - manovre sotto la tensostruttura che ospita biglietteria e bookshop del complesso museale di Santa Giulia. Come preannunciato nei giorni scorsi dalla Loggia, sono iniziate le operazioni prodromiche allo smantellamento del tendone da 9mila metri, in attesa che si trovi una collocazione