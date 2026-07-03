Temù, si ribaltano con il mezzo della raccolta rifiuti: in due in ospedale

Si ribaltano con il furgone della raccolta dei rifiuti: due operatori trasportati in ospedale.
Nella mattinata di oggi, venerdì 3 luglio, alle 9, la sala operativa dei Vigili del fuoco di Brescia è stata allertata per un incidente stradale a Temù, in via Roma. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco volontari di Ponte di Legno che ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo incidentato e alla bonifica della zona, l’ambulanza dell’associazione Amici di Ponte di legno e l’elisoccorso che ha trasportato uno dei due al pronto soccorso di Sondalo, mentre il collega è finito all’ospedale di Edolo. Nessuno dei due si trova in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Breno per i rilievi del caso.