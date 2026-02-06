Teletutto, stasera «Messi a fuoco» e il videopodcast su Guglielmo Gatti

Stasera, venerdì 6 febbraio alle 22 su Teletutto, al termine della puntata di «Messi a fuoco» condotta da Andrea Cittadini, andrà in onda il videopodcast «Guglielmo, gli zii e il mattatoio». È la puntata della serie crime del GdB «Delitti bresciani» dedicata proprio al duplice omicidio dei coniugi Donegani avvenuto nell’estate di 21 anni fa nel garage della bifamiliare di via Ugolini 13. Un racconto con video originali e testimonianze dell’epoca.

A «Messi a fuoco»

’appuntamento con «Messi a fuoco» è come ogni venerdì in diretta alle 20.30. Nella prima parte della puntata di stasera, focus sulla venticinquesima edizione dei Giochi olimpici della neve e del ghiaccio di Milano Cortina in occasione della partenza ufficiale. A seguire, lo spazio alla sicurezza sul lavoro.