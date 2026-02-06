Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca

Teletutto, stasera «Messi a fuoco» e il videopodcast su Guglielmo Gatti

Sul canale 16 del digitale, Andrea Cittadini rinnova il suo appuntamento con l’attualità e, alle 22, si riapre il racconto di cronaca nera sul delitto Donegani
Andrea Cittadini a Messi a Fuoco - © www.giornaledibrescia.it
Andrea Cittadini a Messi a Fuoco - © www.giornaledibrescia.it
AA

Stasera, venerdì 6 febbraio alle 22 su Teletutto, al termine della puntata di «Messi a fuoco» condotta da Andrea Cittadini, andrà in onda il videopodcast «Guglielmo, gli zii e il mattatoio». È la puntata della serie crime del GdB «Delitti bresciani» dedicata proprio al duplice omicidio dei coniugi Donegani avvenuto nell’estate di 21 anni fa nel garage della bifamiliare di via Ugolini 13. Un racconto con video originali e testimonianze dell’epoca.

A «Messi a fuoco»

’appuntamento con «Messi a fuoco» è come ogni venerdì in diretta alle 20.30. Nella prima parte della puntata di stasera, focus sulla venticinquesima edizione dei Giochi olimpici della neve e del ghiaccio di Milano Cortina in occasione della partenza ufficiale. A seguire, lo spazio alla sicurezza sul lavoro

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TeletuttoMessi a fuocodelitti brescianidelitto DoneganiGuglielmo Gatti
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario