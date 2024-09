TeenZ, Jolanda Renga ha inaugurato il nuovo spazio a Elnòs

Un luogo dedicato alle nuove generazioni dove i ragazzi possono dialogare, occupare il loro tempo libero, dedicarsi a se stessi. I colori dei quadri di Mondrian fanno da sfondo a TeenZ, il nuovo spazio per i ragazzi fra i 13 e i 19 anni inaugurato oggi a Elnòs Shopping, con la diretta di RadioBresciasette, con Maddalena Damini, Davide Briosi e Dave Turetta. A TeenZ si potranno vivere esperienze formative e creative, socializzando in un ambiente rilassante e accogliente, ma anche stimolante.

L’ospite speciale

Ospite speciale dell’inaugurazione Jolanda Renga, ora anche scrittrice con il suo primo romanzo «Qualcosa nel modo in cui sbadiglia», che ha fatto leggere per prima alla nonna materna. «C’è bisogno di spazi come questo. Una cosa che forse a me è mancata – ha detto la figlia di Francesco Renga e Ambra Angiolini – è un luogo in cui stare in relax, tranquilla, con i miei amici, a chiacchierare».

E sull’emergenza del disagio giovanile ha raccontato che «personalmente quello che avrei voluto di più è un momento di confronto, in cui tutte e due le parti hanno modo di parlare, esprimersi e anche di ascoltarsi a vicenda. Alla base di tutte le relazioni ci deve essere la comunicazione, fatta nel modo giusto e anche magari in modo protetto. Ci deve essere rispetto, umiltà e l’occasione di un confronto sano».

L’area TeenZ

L'area per i giovani - © www.giornaledibrescia.it

La nuova area dedicata ai più giovani sarà aperta tutti i sabati pomeriggio dal 12 ottobre a giugno 2025 e proporrà un programma variegato con laboratori, conferenze, talk, mostre, attività di ascolto e supporto, realizzati grazie alla collaborazione con le cooperative sociali La Nuvola Nel Sacco, Il Calabrone e Abibook.

Umberto Marzini, direttore di Elnòs Shopping, ha spiegato: «L’idea è dedicare uno spazio ai ragazzi che abbia come focus la comunicazione, l’interazione, aprendo le porte ai giovani talenti».

Gli educatori professionisti saranno sempre presenti: accoglieranno e guideranno i ragazzi sia nei momenti di relax e ascolto che nella partecipazione alle attività, che vogliono ispirare i giovani e supportarli nello sviluppo delle loro abilità di comunicazione. Le attività, quindi, stimoleranno il dialogo tra pari così come il confronto intergenerazionale, incoraggiando i ragazzi e le ragazze a essere protagonisti di cambiamenti.

A partire da febbraio 2025 in collaborazione con il gruppo Editoriale Bresciana e Cauto, TeenZ proporrà alcuni appuntamenti anche infrasettimanalmente, rivolgendosi nello specifico alle scuole della provincia di Brescia.