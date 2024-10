«Teatro Borsoni, inaccettabile l’invito di Sorgentone»

Opposizioni in Loggia all’attacco: in un comunicato, capigruppo e consiglieri parlano di «sconcertante decisione dell’Amministrazione Castelletti di invitare il cantante Antonio Sorgentone al concerto di inaugurazione del Teatro Borsoni. È gravissimo che sia stato scelto proprio colui che, cinque anni fa, accoltellò il musicista bresciano Mirko Dettori. Ricordiamo che il processo per lesioni aggravate e minacce è ancora in corso, con la sentenza attesa a breve».

«Ancora più preoccupante – si legge nella note – è stato vederlo salire sul palco di un evento istituzionale, un gesto che solleva interrogativi inquietanti sulla sensibilità e la responsabilità di chi governa la nostra città. In un contesto di rigenerazione sociale e non solo urbana - continua la nota - certamente è una contraddizione invitare chi ha commesso atti di evidente violenza. Chiediamo con determinazione spiegazioni all’Amministrazione comunale in Commissione ed in Aula e ci aspettiamo scuse formali a tutti i cittadini. Questa scelta è un affronto ai bresciani e in evidente contrasto con i principi e i valori che dovrebbero guidare la nostra comunità». No comment, al momento, dalla Loggia.