Taxista morsicato, graffiato e picchiato da una cliente che non vuole pagare

L’episodio sabato alle 21 in stazione a Brescia: «Mentre ero a terra mi hanno anche rubato il telefono». Il senso di insicurezza in stazione tra i taxisti è sempre più diffuso

3 ' di lettura

I segni dell'aggressione subita dal taxista © www.giornaledibrescia.it

Lui ha 56 anni e da 29 guida un taxi a Brescia. «Una cosa così non mi era mai capitata. Ero prima di tutto incredulo, cosa avrei dovuto fare, mettermi a reagire e picchiare una donna? Non me la sono sentita e sono stato a prenderle fino a quando non sono arrivati i colleghi a trattenerla e poi la Polizia». Sono le parole del diretto protagonista a spiegare quanto accaduto sabato sera attorno alle 21 sul piazzale della stazione ferroviaria ad uno degli autisti di taxi che fa servizio la sera e ch