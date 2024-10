Taxi, noleggio e navetta: Desenzano punta sulla mobilità

Tre nuove licenze per il servizio di noleggio con conducente già in assegnazione e altrettante, si spera prestissimo, per i taxi. Poi, la convenzione con Sirmione su cui si sta lavorando e il «pallino» di istituire la navetta turistica: Desenzano è fermamente intenzionata a garantire a cittadini e turisti una mobilità all’altezza della capitale del lago.

Il servizio Ncc

Se il bus turistico è ancora decisamente in fase embrionale, è già attivo il bando che permetterà di assegnare tre autorizzazioni per il servizio Ncc. E per i taxi si attendono gli ultimi adeguamenti tariffari per il rilascio di ulteriori tre licenze. Un passo decisivo per rispondere alla crescente domanda di trasporto, soprattutto nel periodo turistico, come conferma l’assessore a Turismo e Attività produttive, Stefania Lorenzoni: «Finalmente, dopo sessant’anni, torniamo a rilasciare nuove licenze. È un’ottima opportunità, sia per i turisti che per chi si muove per lavoro o altre necessità».

L’assessore ha spiegato che il bando per il Ncc, aperto fino al 12 novembre, rappresenta una risposta attesa da tempo, resa possibile dopo la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha sbloccato il rilascio delle licenze. Tra i criteri premianti, particolare attenzione è data ai veicoli ecologici e a quelli attrezzati per persone con disabilità: «Abbiamo voluto includere elementi che rispecchino anche le istanze del consiglio comunale, puntando su una mobilità sostenibile e inclusiva».

I taxi

Sul fronte taxi, invece, Lorenzoni ha illustrato i prossimi passaggi: «Abbiamo già ricevuto parere positivo dall’Autorità dei Trasporti di Torino per l’assegnazione di tre nuove licenze temporanee, ma dobbiamo prima adeguare le tariffe attuali. Stiamo lavorando insieme ai tassisti per trovare un accordo e pubblicare il bando entro la primavera, così da essere pronti per la stagione turistica».

La convenzione

La collaborazione con Sirmione è un altro tema chiave per migliorare la mobilità in città e nel Basso Garda: «Stiamo lavorando a una convenzione con il Comune di Sirmione – ha detto Lorenzoni – con l’obiettivo è unificare regolamenti e tariffe per i taxi, in modo che possano operare liberamente nei due territori. Abbiamo già incontrato il sindaco Luisa Lavelli e stiamo affinando i dettagli dell’accordo. Crediamo che l’anno prossimo riusciremo a partire con questa convenzione, che immaginiamo possa portare benefici concreti per l’intero territorio».

Emanuele Bonotto, presidente di Visit Desenzano, ha espresso soddisfazione per le iniziative intraprese: «Si tratta di un traguardo importante per il turismo e per il servizio ai cittadini. Desenzano, con il suo ruolo di hub di arrivo per i turisti del Garda, aveva bisogno di ampliare l’offerta di trasporto». Bene, per Bonotto, anche l’idea lanciata da Lorenzoni che riguarda la possibilità di introdurre un nuovo servizio di navetta turistica: «Stiamo valutando l’idea di un bus che compia un percorso circolare, collegando luoghi strategici del territorio. È un progetto ancora in fase di studio, ma sarebbe un ulteriore passo per migliorare la mobilità interna e offrire un servizio utile sia ai turisti che ai residenti».