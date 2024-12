Tav, ultimi espropri tra Brescia e Verona: fine dei lavori nel 2026

Alla tratta gardesana da 2,8 miliardi di euro si iniziò a lavorare nel 2018: tra qualche mese potrebbe iniziare la posa dei binari

2 ' di lettura

I lavori per la Tav nella campagna di Lonato

Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) ha avviato un procedimento per la proroga della dichiarazione di pubblica utilità relativa al progetto della tratta Brescia-Verona della linea ad alta velocità. Lavori al 70% Il termine delle opere richiede ancora tempo per la definizione di alcune fasi cruciali, tra cui il completamento di una serie di procedure di esproprio. I lavori per la tratta da 2,8 miliardi di euro, lo ricordiamo, sono cominciati nel 2018 e oggi sono completati per oltre il 70%. Anche se l