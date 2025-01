Tassista minacciato con un coltello: tentata rapina a Brescia

Brutta avventura questa mattina per un tassista 60enne della cooperativa Radiotaxi Brixia che, mentre trasportava una passeggera in via Valcamonica, è stato vittima di un tentativo di rapina.

La donna, descritta come una 30enne dall'aspetto piuttosto trasandato, attorno alle 10 durante la corsa ha cercato di aggredire alle spalle il conducente, minacciandolo di ferirlo, forse con un coltello, se non le avesse dato i soldi. Il tassista si è fermato ed è riuscito a bloccare la donna, e al contempo ad allertare la centrale di emergenza che ha inviato sul posto la Volante della Questura che ha subito arrestato la donna per tentata rapina.

Tutta la scena è stata ripresa dalla telecamera di sicurezza della vettura e le immagini sono ora nelle mani della Polizia. Per fortuna il conducente non ha riportato contusioni ma solo un grosso spavento. I taxi di Brescia, proprio per prevenire episodi di questo tipo, sono tutti dotati di telecamere di sicurezza e la centrale può rapidamente risalire al numero di telefono della persona che ha effettuato la chiamata per la richiesta della corsa.