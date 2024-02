Taser a tutte le Polizie locali: «Sono più urgenti le banche dati»

Per Moladori, presidente dell’associazione bresciana, questo impedisce agli agenti di sapere chi si trovano davanti, «esponendoli a rischi gravissimi»

Il taser è già in dotazione alla Polizia di Stato e ai Carabinieri - © www.giornaledibrescia.it

Utilissimo in situazioni di emergenza. Ma non in cima alla lista dei desideri che vede, da tempo, come prima voce uno strumento diverso. Alessio Moladori, presidente dell’Associazione bresciana Polizia locale, all’indomani dell’approvazione dell’emendamento al decreto Milleproroghe presentato dalla Lega che estende la possibilità di sperimentare la pistola elettrica taser in tutti i comuni, plaude a quanto fatto ma propone una lista delle priorità più aderente alle necessità operative quotidiane