Tari più salata per chi abita nel Comune di Brescia. A partire da quest’anno, infatti, la tariffa rifiuti aumenterà del 4%, mentre per il 2025 il rincaro sarà del 3%. Colpa dell’inflazione da un lato e dell’aumento del costo del servizio dall’altro come hanno spiegato in Loggia la sindaca Laura Castelletti e gli assessori all’Ambiente Camilla Bianchi e al Bilancio Marco Garza. Che, però, hanno specificato: «Nonostante questa rimodulazione, quella di Brescia rimane la tariffa più bassa d’Italia».

Raccolta del verde porta a porta

La seconda novità riguarda invece la raccolta porta a porta del verde che, dopo una prima fase sperimentale, sarà estesa a tutta la città. Attenzione però: sarà solo su base volontaria, il che significa che resta la possibilità del conferimento gratuito nelle isole ecologiche. Verrà avviata anche una campagna per il compostaggio domestico fornendo la compostiera gratuitamente alle utenze con giardino che attiveranno il servizio di raccolta porta a porta.

Come funziona?

Nello specifico, ai contribuenti intestatari di un'utenza Tari che ne faranno richiesta sarà consegnato un contenitore con ruote da 120 o 240 litri (a discrezione dell'utente) adatto per il conferimento degli sfalci e di altro materiale similare (foglie, fiori, piante, frutta, ortaggi), residuo dalla manutenzione di giardini ed orti. La raccolta verrà effettuata porta a porta, dal 1 febbraio al 30 novembre, una volta alla settimana, nello stesso giorno e negli stessi orari della consueta raccolta di carta, vetro e plastica (tra le 18 e le 21).

Oltre al piccolo contributo per il bidone (5 euro per 5 anni per quello da 120 litri, 7 per quello da 240 litri), ci sarà una quota variabile commisurata alle effettive esposizioni del contenitore. Lo svuotamento del bidone più piccolo costerà 5.50 euro per ciascuna esposizione, quello del bidone più grande costerà 6.50 euro.