Tamponata a San Felice mentre è in sella allo scooter, grave 18enne

È stata ricoverata in gravi condizioni all’ospedale civile di Brescia la giovane, 18 anni appena, che attorno a mezzogiorno è rimasta coinvolta in un incidente stradale lungo via Boschette a San Felice del Benaco.

Secondo le prime ricostruzioni, la ragazza stava procedendo in sella al suo scooter lungo la via che da Portese conduce verso via Zublino quando, per ragioni al vaglio della Polizia locale di San Felice, è stata tamponata da una giovane al volante di una microcar Ligier.

Nessuna conseguenza per quest’ultima e ad avere la peggio è stata la ragazza, che è stata soccorsa da un’ambulanza di Garda Emergenza e da un’auto medica e trasferita in codice rosso al Civile. Le sue condizioni sono gravi, ma la 18enne non ha mai perso conoscenza e non dovrebbe essere in imminente pericolo di vita.