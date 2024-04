Tamponamento a Vestone: ferito in modo lieve un bambino di 4 anni

Questa mattina poco prima delle 8 c’è stato un tamponamento lungo la Sp 237 a Vestone. All’origine dell’incidente un improvviso rallentamento. Lo schianto è avvenuto in via Giacomo Matteotti, proprio di fronte alla sede dei volontari dell’ambulanza. Tra i feriti - nessuno è grave - c’è anche un bambino di 4 anni, che viaggiava su una delle due auto coinvolte e è stato ricoverato all’ospedale pediatrico del Civile. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, le due autovetture coinvolte stavano viaggiando in direzione di Nozza. Il traffico era intenso e quando la Golf che stava davanti, condotta da una donna, ha rallentato, la donna che seguiva su una Peugeot non ha fatto in tempo a frenare e le è finita addosso.

L’esatta dinamica è al vaglio degli agenti della Locale della Valle Sabbia intervenuti sul posto per i rilevi. Sul posto, oltre ai volontari dell’ambulanza di Vestone, sono intervenuti anche quelli dell’Anc di Roè Volciano.