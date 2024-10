Tachigrafi falsati: sull’A4 record di sanzioni per i tir dall’Est

Alice Scalfi

Nel 2024 multe per oltre 40mila euro ai conducenti grazie a tecniche specifiche messe in campo dalla Polizia locale di Desenzano

2 ' di lettura

Il controllo di un tir - © www.giornaledibrescia.it

La Polizia Locale di Desenzano è il «terrore» degli autotrasportatori con la coscienza sporca. Si dice che molti di loro preferiscano utilizzare altri caselli dell’autostrada A4, pur di evitare di uscire dall’autostrada a Desenzano, per non incappare nei meticolosi controlli degli agenti. Nel corso del 2024 la Locale è riuscita a comminare sanzioni per oltre 40 mila euro, controllando un numero altissimo di veicoli: 20 gli autoarticolati esteri con tachigrafi digitali manomessi intercettati. Num