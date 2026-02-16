Giornale di Brescia
Svizzera, deraglia un treno a causa di una valanga

Il convoglio trasportava 80 passeggeri. L’incidente nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Si registrano feriti
Un frame dal video delle telecamere della società ferroviaria svizzera Bls in cui si vede la stazione di carico di Goppenstein
Un treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite.

Lo comunica la polizia cantonale. A provocare il deragliamento la caduta di una valanga. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen - Brig si protrarrà almeno fino a domani.

  3. Ricarica la pagina se necessario