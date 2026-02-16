Svizzera, deraglia un treno a causa di una valanga
Il convoglio trasportava 80 passeggeri. L’incidente nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Si registrano feriti
Un frame dal video delle telecamere della società ferroviaria svizzera Bls in cui si vede la stazione di carico di Goppenstein
AA
Un treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite.
L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7.00 di questa mattina https://t.co/gizpex1ybN— Corriere del Ticino (@CdT_Online) February 16, 2026
Lo comunica la polizia cantonale. A provocare il deragliamento la caduta di una valanga. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen - Brig si protrarrà almeno fino a domani.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.