Svizzera, deraglia un treno a causa di una valanga

Un treno è deragliato in Svizzera, nel Cantone del Vallese, sulla linea Frutigen-Briga, nel tratto tra Goppenstein e Briga. Alcune persone sarebbe rimaste ferite.

L'incidente ferroviario è avvenuto attorno alle 7.00 di questa mattina

Lo comunica la polizia cantonale. A provocare il deragliamento la caduta di una valanga. Lo riferisce la società Ferrovie federali svizzere (Ffs), precisando che l'interruzione della linea Frutigen - Brig si protrarrà almeno fino a domani.