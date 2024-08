Sviene al volante dopo una puntura di insetto: salvata da un ex infermiere

È stata punta da un insetto mentre era al volante. La 57enne di Torbole Casaglia non sapeva di essere allergica e ha cominciato a non sentirsi bene senza darsene una spiegazione. Ha così chiamato la figlia. «Mi ha detto che non stava bene e che stava venendo a casa. Poi deve avere avuto un calo di pressione improvviso perché ha perso conoscenza ed è uscita di strada».

L'infermiere che ha salvato la donna

Per sua fortuna proprio in quel momento, nella corsia opposta passava un infermiere in pensione che si è fermato per prestare assistenza: «Ho iniziato subito il massaggio e poi è arrivata l’ambulanza». La donna è stata rianimata e trasferita in ospedale. Si è ripresa e ha potuto richiamare la figlia. «Ora farà una serie di accertamenti per capire cosa ha. E appena potrà ringrazierà anche lei di persona quel signore che la ha aiutata».