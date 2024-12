Sventato assalto al Postamat di Rezzato, cinque malviventi in fuga

È successo nella notte all’ufficio postale in via Brescia: ladri messi in fuga dall’allarme attivato dagli operatori della sala di controllo

A A Riduci Ingrandisci È stato sventato nel cuore della notte un assalto all’Atm delle Poste di Rezzato: i cinque malviventi entrati in azione sono scappati a bordo un’auto scura. Il colpo è stato sventato grazie alla tempestiva reazione degli operatori della Situation Room di Milano, la sala di controllo h24 di Poste Italiane responsabile per la zona. L’episodio Il fatto è successo alle 2.49, quando il sistema di sicurezza ha rilevato un allarme relativo alla manomissione dell’erogatore di banconote. Gli operatori, monitorando le telecamere remotizzate, hanno individuato cinque individui intenti a forzare l’Atm. Immediatamente è stata attivata la sirena con sintesi vocale, «un strumento per scoraggiare i malintenzionati e contemporaneamente, sono state allertate le Forze dell’Ordine – spiegano dalle Poste – che si sono recate prontamente sul posto. Le misure adottate hanno costretto i cinque malviventi a fuggire a bordo di un’auto di colore scuro prima dell’arrivo delle autorità. Nonostante il tentativo di furto, i danni riportati si sono limitati all’erogatore manomesso, senza ripercussioni sulla struttura». «Uffici sicuri» «I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati il 58% degli eventi criminosi tentati in tutta Italia – fanno sapere dalle Poste –. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare tutti i 268 uffici postali di Brescia e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 472 sportelli dotati di RollerCash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione». Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli Atm, come ad esempio la cosiddetta ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. La ghigliottina è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dell’Atm.

