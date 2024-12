Sulle tracce di malgari e carbonai alla scoperta della Val Vestino

La Val Vestino, terra di confine, fin dalle epoche più remote ebbe funzione di crocevia tra le vie montane della Valle Sabbia, della Riviera del Garda e del Trentino e i suoi abitanti si sono sempre dedicati all’allevamento del bestiame e alla produzione del carbone. Ed oggi gli antichi percorsi del lavoro diventano un’occasione di conoscenza del territorio.

Opportunità

L’Ecomuseo della Val Vestino vi porta infatti alla scoperta degli antichi mestieri sulle tracce dei carbonai e dei malgari, percorrendo trekking incontaminati tra boschi, vacche al pascolo e caseifici aziendali, in grado di avvicinare l’uomo alla natura. Attraverso i percorsi ci si potrà immergere nella cultura legata alla sapiente gestione del territorio, che continua tuttora grazie alla produzione in quota del prelibato formaggio Tombea, che ha permesso di mantenere un paesaggio straordinario in cui si alternano prati e boschi. Con «Adotta una mucca» conoscerete più da vicino il meraviglioso mondo della Val Vestino, cuore del Parco Alto Garda Bresciano, con i suoi paesaggi mozzafiato e gli allevatori che si occupano della realizzazione dei prodotti caseari secondo le antiche tradizioni locali.

Le Aziende Agricole

Le giovani Aziende Agricole aderenti all’iniziativa sono: Al Fienile a Denai di Magasa ed Eggiolini Elia a Moerna di Valvestino. Vuoi fare un regalo speciale? Scegli la mucca che ti piace di più e donala a chi vuoi tu. Riceverai comodamente a casa il kit di adozione che comprende: l’attestato con foto e nome della mucca adottata, un buono per il ritiro dei prodotti caseari, un campanaccio e la dichiarazione dell’importanza paesaggistica dell’iniziativa, con tutte le informazioni utili. E quando verrai in Valvestino a trovare la «tua» mucca, potrai ritirare, direttamente in azienda agricola, burro e formaggio di montagna.