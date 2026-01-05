Giornale di Brescia
Abbonati
﻿CronacaGarda

Sulla Gardesana si viaggia su una corsia fino a marzo

Circolazione a singhiozzo sulla Gardesana Occidentale al confine provinciale tra Limone e Riva
Sensi unici sulla gardesana per lavori alla Ciclovia - © www.giornaledibrescia.it
Sensi unici sulla gardesana per lavori alla Ciclovia - © www.giornaledibrescia.it
AA

Circolazione a singhiozzo sulla Gardesana Occidentale al confine provinciale tra Limone e Riva. Il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento fa sapere che «per la durata di 58 giorni, nel periodo dal 7 gennaio al 27 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18, si circolerà a senso unico alternato in tratti diversi della statale 45 bis Gardesana Occidentale tra Riva del Garda e il confine con la Lombardia».

La modifica della viabilità si rende necessaria per poter eseguire i lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose nell’ambito della realizzazione della Ciclovia del Garda.

Si tratta dell’unità funzionale 3.5, che riguarda i tratti dalla galleria Limniadi alla località Gola, da località Gola alla galleria dei Titani e dalla galleria dei Titani alla foce del Ponale. L’impresa è tenuta, in caso di code, a regolare il senso unico alternato tramite movieri, così da snellire il deflusso dei veicoli. I tratti a senso unico alternato non potranno superare i 150 metri di lunghezza. Il senso unico si accompagna al limite di velocità di 40 chilometri all’ora e al divieto di sorpasso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Gardesana occidentaleLimone
Icona Newsletter

@Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Buongiorno Brescia

La newsletter del mattino, per iniziare la giornata sapendo che aria tira in città, provincia e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario