Sulla Gardesana si viaggia su una corsia fino a marzo

Circolazione a singhiozzo sulla Gardesana Occidentale al confine provinciale tra Limone e Riva. Il Servizio gestione strade della Provincia autonoma di Trento fa sapere che «per la durata di 58 giorni, nel periodo dal 7 gennaio al 27 marzo, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18, si circolerà a senso unico alternato in tratti diversi della statale 45 bis Gardesana Occidentale tra Riva del Garda e il confine con la Lombardia».

La modifica della viabilità si rende necessaria per poter eseguire i lavori di messa in sicurezza delle pareti rocciose nell’ambito della realizzazione della Ciclovia del Garda.

Si tratta dell’unità funzionale 3.5, che riguarda i tratti dalla galleria Limniadi alla località Gola, da località Gola alla galleria dei Titani e dalla galleria dei Titani alla foce del Ponale. L’impresa è tenuta, in caso di code, a regolare il senso unico alternato tramite movieri, così da snellire il deflusso dei veicoli. I tratti a senso unico alternato non potranno superare i 150 metri di lunghezza. Il senso unico si accompagna al limite di velocità di 40 chilometri all’ora e al divieto di sorpasso.