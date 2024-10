Sul Garda gli affitti per residenti «non esistono più»

Simone Bottura

Marco Gilardi, presidente del Consorzio Garda Lombardia: «Ogni anno il numero di appartamenti destinati al mercato degli affitti turistici aumenta esponenzialmente»

Una veduta dall'alto di Toscolano - © www.giornaledibrescia.it

L’auspicio, sul Garda, è che l’obbligo del Codice identificativo nazionale per gli alberghi e gli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche contribuisca a far emergere il (considerevole) sommerso. Affitti brevi, Santanchè 'con la banca dati più trasparenza' Aumento esponenziale In un territorio a forte vocazione turistica, dove il boom degli affitti brevi genera anche pesanti ripercussioni di natura sociale, il tema è sentito. «Ogni anno – dice Marco Girardi, presidente del