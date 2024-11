Sul bus senza biglietto aggredisce il controllore, denunciato

Gli è stato chiesto dal controllore di esibire il biglietto di viaggio. Per tutta risposta lui, un giovane straniero di 25 anni, ha aggredito il personale di bordo del bus tanto che questi hanno dovuto chiamare la questura per chiedere l'intervento della Polizia di Stato. Il fatto è accaduto in città mercoledì nel pomeriggio.

Le volanti sono giunte al bus e hanno identificato l’aggressore, il quale è stato successivamente accompagnato in questura e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, l’individuo è stato invitato a presentarsi presso l’Ufficio immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.