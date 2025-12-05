«Ciao Polizia, voglio suicidarmi»: giovane salvata dagli agenti
Una richiesta d’aiuto drammatica, apparsa sul profilo Facebook della Questura di Brescia: «Ciao Polizia... voglio suicidarmi adesso... nella mia mano ho un coltello». A inviarla una giovane ragazza residente in provincia di Bergamo, il cui messaggio ha immediatamente fatto scattare il Protocollo d’emergenza.
In pochi minuti la Questura di Brescia ha geolocalizzato la ragazza, inviando una richiesta d’intervento urgente alla centrale operativa di quella di Bergamo.
L’intervento tempestivo degli agenti ha scongiurato il peggio. La giovane è stata affidata alle cure dei sanitari, intervenuti anch’essi sul posto.
