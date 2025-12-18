Gli studenti di Berlingo premiati al Museo di scienze di Milano

Studenti di Berlingo in primo piano, novelli appassionati di chimica e scienze. Nei giorni scorsi, a Milano, gli studenti della classe 2ªE della scuola secondaria di Berlingo, la Dario Ciapetti (storico ex primo cittadino del borgo di cui ricorre, in queste ore, il 13esimo anniversario dalla prematura scomparsa) hanno ricevuto un importante riconoscimento, quello del Premio nazionale Federchimica Giovani.

Il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, nel cuore del capoluogo lombardo, ha ospitato alcuni studenti di Berlingo, tra i vincitori del premio nazionale, capace di coinvolgere 250 scuole di tutta Italia, con 4mila giovani.

Obiettivo: celebrare la passione per la chimica, la sostenibilità e l’innovazione. Tra i protagonisti, anche la classe 2ªE di Berlingo, che ha ricevuto la menzione speciale per il progetto «Escape school of chemistry», una sorta di gioco di enigmi dedicato alla chimica, dove ogni risposta corretta avvicina i ragazzi dall’uscita dal laboratorio, rimasto misteriosamente... chiuso dall’esterno.

Plauso

Assieme a docenti e studenti, a Milano è arrivato – in rappresentanza di tutta la comunità – anche il sindaco, Fausto Conforti, che ha voluto lodare pubblicamente i ragazzi, «vincitori di un riconoscimento che premia l’impegno, la curiosità scientifica e la creatività dei giovani, guidati con dedizione dai loro docenti. Un plauso sentito quindi a tutti loro, per aver portato in alto il nome della nostra scuola e del nostro territorio».

La cerimonia di premiazione - © www.giornaledibrescia.it

«Questo risultato – continua il primo cittadino – è la testimonianza di come la collaborazione tra studenti, docenti e istituzioni possa generare esperienze formative di grande valore. Il loro premio è motivo di grande orgoglio per tutta la comunità cittadina e scolastica di Berlingo», che poche settimane fa, sempre a Milano, aveva incassato un altro prestigioso riconoscimento, stavolta al Pirellone.

Il presidente della Regione, Attilio Fontana, ha accolto gli alunni, oggi alle medie, ma premiati per il loro precedente lavoro alle elementari di Berlingo, la «Karol Wojtyla».

Storie in dialetto

A Fontana i ragazzi hanno consegnato due volumi, diventati anche audiolibri, dedicati alla tradizione contadina. «I dudes mes de l’an» e «Storie di una volta» riprendono storie in dialetto bresciano, ricette della tradizione, disegni degli alunni e racconti raccolti dagli anziani delle cascine.

«Ogni pagina e ogni traccia sonora – ha detto Fontana, affiancato dall’assessora Simona Tironi – dell’audiolibro sono un seme di memoria che i ragazzi hanno coltivato con rispetto e creatività, costruendo un autentico ponte tra generazioni».