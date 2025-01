Due studenti del Mit professori al Don Milani di Montichiari

Lars Spinetta ha insegnato dibattito agli studenti del linguistico, mentre Riddhi Bhagwat, biologia e biotecnologia a quelli dello scientifico

Gli studenti del Mit al Don Milani di Montichiari - Foto Marco Ortogni/Neg © www.giornaledibrescia.it

Il Mit a Montichiari non è gioco di parole per sottrazione, ma la realtà di un nuovo progetto che ha portato all’Istituto superiore «Don Milani» direttamente dagli States due professori speciali. Si tratta di due studenti, uno al primo e uno al secondo anno, del prestigioso ateneo del Massachusetts che, grazie al progetto Global Teaching Labs, sono sbarcati alla scuola superiore di Montichiari per fornire alcune settimane di lezione in inglese. Insegnamento Lars Spinetta, texano di origini itali