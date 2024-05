Studenti attivano l’antincendio al Capirola di Leno: il preside li denuncia

Gianantonio Frosio

Il dirigente Gianmarco Martelloni ha deciso di «non tollerare più questi episodi»

L'ingresso dell'istituto Capirola di Leno © www.giornaledibrescia.it

Un buon educatore sa perfettamente che bisogna sempre dare ai giovani, quando commettono un errore più o meno grave, la possibilità di ravvedersi e riscattarsi. È importante essere pazienti e indulgenti. Ma a volte arriva il momento in cui, per il bene della stessa persona che sbaglia, ma anche per tutelare il resto della comunità, bisogna dire basta. Bisogna avere la forza di farsi sentire. Ed è quello che ha fatto in questo caso il dirigente scolastico dell’Istituto superiore Capirola di Leno