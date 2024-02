Studente investito da un’auto davanti al Leonardo: in ospedale in codice giallo

Uno studente del liceo Leonardo è stato investito davanti all’istituto da un’auto. Al volante del veicolo una donna apparsa visibilmente scossa dopo l’impatto. La cui dinamica è ancora da chiarire, anche se dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che il giovane, un diciottenne, non stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali.

L’episodio è accaduto in via Balestrieri: immediati i soccorsi per lo studente, che pur essendo rimasto sempre immobile in attesa dell’arrivo dell'autoambulanza non ha mai perso conoscenza. Successivamente è stato trasportato in Poliambulanza in codice giallo.