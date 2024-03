Stroncato da un malore mentre va nel suo orto, muore 81enne a Caionvico

Il corpo senza vita di un uomo di 81 anni di Caionvico è stato trovato ieri sera nei pressi di un terreno di sua proprietà sul monte Maddalena.

L’uomo era uscito di casa nel pomeriggio per raggiungere l’orto che coltiva in una zona rialzata, non distante dalla palestra di arrampicata.

Non vedendolo rientrare i familiari hanno lanciato l’allarme e alcuni conoscenti hanno percorso i diversi sentieri che l’anziano avrebbe potuto usare. E purtroppo lo hanno trovato riverso a terra.

Come prassi in questi casi sono intervenute le pattuglie della Polizia, i Vigili del fuoco e il medico del 118. Tutti hanno concordato sul fatto che l’uomo sia stato stroncato da un malore mentre camminava verso il suo orto.