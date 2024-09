Il cane la strattona, lei cade e batte la testa: grave una 50enne a Sulzano

È stata trascinata dal proprio cane e ha sbattuto la testa a terra. Una donna di 50 anni è finita così trasportata in gravi condizioni al Civile a bordo dell’elisoccorso.

È successo questa mattina a Sulzano, in via Vertine: è qui che la donna, mentre stava facendo una passeggiata con il proprio cane legato al guinzaglio (questo stando alle prime informazioni), è stata strattonata dall’animale ed è caduta a terra.

In un primo momento le sue condizioni non sembravano così gravi, ma vista l’entità del trauma cranico è stata trasportata in codice rosso al Civile a Brescia.