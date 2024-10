Strappano la pistola del gas con l’auto: paura in via San Zeno

Hanno fatto rifornimento alla pompa del gas del distributore Q8 di via San Zeno in città, quindi – non concluso il riempimento del serbatoio – sono partiti con l'auto. Il risultato è stato di strappare la pompa e la pistola con cui viene eseguito il riempimento delle bombole.

Ne è partito un getto di gas liquido che prontamente il gestore ha bloccato intervenendo sulle valvole di sicurezza. Ciò nonostante, per garantire maggior sicurezza all'impianto, sono stati chiamati i Vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri che hanno realizzato un cordone di sicurezza per impedire che ci si avvicinasse durante le operazioni di messa in sicurezza e di bonifica.