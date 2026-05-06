Strappa il telefono a una donna, arrestato a Brescia un 29enne

Si è avvicinato a una donna strappandole il telefono dalle mani e buttandola a terra: in manette, per rapina, è finito un ragazzo di 29 anni.

È successo in città, nella tarda serata di ieri, martedì 5 maggio, quando i carabinieri della stazione di piazza Tebaldo Brusato hanno fermato il giovane uomo. In particolare, i militari, durante un servizio sul territorio, hanno notato l’uomo impossessarsi con violenza del telefono per poi darsi alla fuga.