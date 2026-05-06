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Strappa il telefono a una donna, arrestato a Brescia un 29enne

È successo nella tarda serata di ieri: l’uomo è stato fermato dai carabinieri durante la fuga
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

La vittima ha riportato escoriazioni lievi
La vittima ha riportato escoriazioni lievi

Si è avvicinato a una donna strappandole il telefono dalle mani e buttandola a terra: in manette, per rapina, è finito un ragazzo di 29 anni.

È successo in città, nella tarda serata di ieri, martedì 5 maggio, quando i carabinieri della stazione di piazza Tebaldo Brusato hanno fermato il giovane uomo. In particolare, i militari, durante un servizio sul territorio, hanno notato l’uomo impossessarsi con violenza del telefono per poi darsi alla fuga.

I carabinieri sono intervenuti immediatamente, inseguendo e bloccando il 29enne originario della Guinea dopo poche decine di metri. Nel corso del controllo, il telefono appena rubato è stato restituito alla legittima proprietaria. L’arrestato è stato trattenuto in caserma in attesa della direttissima di questa mattina, mercoledì.

La vittima, una giovane residente in città, ha riportato lievi escoriazioni superficiali.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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