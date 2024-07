Strage di via D’Amelio, l’omaggio a Paolo Borsellino

Alle 10 di oggi la federazione provinciale di Fratelli d’Italia Brescia in occasione del 32esimo anniversario della strage di via D’Amelio, alla presenza di una delegazione di amministratori e dirigenti provinciali, ha ricordato Paolo Borsellino e la sua scorta ai Giardini Falcone e Borsellino di via dei Mille in città, depositando una corona di fiori. Un gesto simbolico per sottolineare l’importanza del ricordo di chi ha perso la vita per la sicurezza della nostra Nazione.

«Onore a Paolo Borsellino e a alle donne e agli uomini che hanno fatto e fanno della lotta per la legalità il cardine incrollabile della propria vita - ha commentato il coordinatore provinciale Diego Zarneri e aggiunge - le idee e i valori di Paolo Borsellino ispirano da sempre la nostra battaglia politica e il grande impegno civile contro la criminalità organizzata rivive nell’azione dei nostri amministratori e rappresentanti politici. Al magistrato Borsellino e agli agenti della scorta va il nostro ricordo e l’impegno istituzionale affinché si mettano in campo tutte le azioni possibili per la ricostruzione della verità storica di quella drammatica domenica».

La cerimonia si è chiusa con le parole di Paolo Borsellino scelte da Zarneri per sintetizzare il significato della manifestazione: «Potrei anche morire da un momento all'altro, ma morirò sereno pensando che resteranno giovani come voi a difendere le idee in cui credono: ecco, in quel caso non sarò morto invano…».