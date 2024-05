Strage di Piazza Loggia in gemellaggio con Dublino: incontro internazionale a Brescia

Che la strage di Brescia del 28 maggio 1974 si comprenda solo in un’ottica più ampia di strategie politiche nazionali sembra assodato, ma che possa rientrare in un contesto addirittura europeo e internazionale è un’ipotesi che la storiografia ha preso spesso in considerazione senza che sia diventata patrimonio di analisi condivisa. In questa ampia dimensione di studio e di riflessione si colloca un importante appuntamento, all’interno del vasto palinsesto di iniziative a 50 anni dalla strage di Piazza della Loggia, dal titolo: «Dublino e Monaghan: 33 morti chiedono giustizia. Collusioni e strategia della tensione in Irlanda e in Italia».

L’incontro avverrà il 27 maggio alle 18, a Brescia, presso la Sala del Camino di Palazzo Martinengo. Vi parteciperanno il Senatore Alfredo Bazoli, Margaret Urwin, coordinatrice di Justice For the Forgotten, che rappresenta i famigliari delle vittime degli attentati di Dublino e Monaghan, ed Enrico Terrinoni, docente di letteratura inglese, studioso di Joyce ed esperto di storia e politica irlandesi.

Fortemente voluto dalla Commissione scuola Anpi Dolores Abbiati e da Justice for the Forgotten - Ireland, ha ottenuto l’adesione dell’Anpi Brescia - Comitato provinciale, delle Fiamme Verdi Brescia e dell’Aned Brescia e il patrocinio del Comune di Brescia. L’obiettivo è di creare un legame di solidarietà e di impegno alla ricerca della verità tra Brescia, Dublino e Monaghan, in una sorta di tragico “gemellaggio” fra stragi accadute nel maggio 1974, a undici giorni di distanza, il 28 maggio a Brescia e il 17 maggio a Dublino e a Monaghan. Strategia della tensione, connivenza di apparati dello Stato, impunità sono aspetti comuni che caratterizzano queste stragi.

L’incontro di Brescia avrà il suo prologo a Dublino il 17 maggio, dove una delegazione della Commissione scuola Anpi Dolores Abbiati parteciperà alla commemorazione del 50° anniversario irlandese, alla presenza del Presidente della Repubblica Michael D. Higgins e leggerà, di fronte ai famigliari delle vittime e alle autorità, un messaggio di Manlio Milani, presidente della Casa della Memoria di Brescia.