Strage di piazza Loggia, il presidente Mattarella a Brescia per l’anniversario tra memoria e giovani

Poche ore in città per l’omaggio ai caduti e l’incontro al Teatro Grande con famigliari delle vittime e studenti

Il presidente Mattarella a Brescia nel 2016 per ricordare la Strage di piazza Loggia © www.giornaledibrescia.it

Mancano tre settimane esatte al cinquantesimo anniversario della strage di piazza Loggia, ventun giorni all’arrivo a Brescia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo dello Stato farà visita alla nostra città per la quinta volta in otto anni e lo farà per rendere omaggio alle vittime della bomba fascista del 28 maggio 1974, ai loro famigliari e alla collettività tutta. In queste ore si stanno definendo i dettagli del cerimoniale. La macchina organizzativa, che si è messa in moto