Strage di piazza Loggia, GdB e Casa della Memoria in cerca di ricordi, documenti, reperti

L’appello è rivolto a chi ha vissuto in prima persona la strage, ai testimoni di una pagina scurissima della storia bresciana e nazionale, ma anche a chi ha aneddoti legati a quanto successo prima e dopo l’attentato. L’iniziativa del Giornale di Brescia e della Casa della Memoria «Piazza Loggia 50» ha l’obiettivo di raccogliere quanta più documentazione possibile per restituire una vera e propria memoria collettiva, un prodotto dal valore storico importante e utile per approfondire l’evento che più di tutti ha segnato la nostra città. Chiunque ha custodito ricordi, immagini, lettere, volantini o conserva nella mente i racconti dei genitori e dei nonni può scrivere all’indirizzo di posta elettronica piazzaloggia50@giornaledibrescia.it, descrivendo brevemente come e con che cosa ritiene di contribuire alla raccolta, allegando (dov’è possibile) alcune fotografie dei documenti in possesso.

Il materiale raccolto

Un comitato scientifico composto da incaricati del Giornale di Brescia e di Casa della Memoria valuterà poi il materiale ricevuto: alla fine i mittenti selezionati saranno convocati per la raccolta delle testimonianze e per consegnare i documenti che daranno vita al progetto. Il Giornale di Brescia metterà a disposizione questo grande racconto attraverso il quotidiano, la tv, la radio e anche il web, dove c’è una sezione dedicata.

Tra le iniziative dell’Editoriale Bresciana in occasione del 50esimo anniversario della strage anche quella che vedrà Teletutto al fianco degli studenti del laboratorio di Giornalismo Multimediale della facoltà di Lingue dell'Università Cattolica di Brescia nel percorso di costruzione di una memoria comune sulla strage. Nelle mattinate di giovedì 18 aprile e 2 maggio i giovani saranno in Piazza Loggia per raccogliere le testimonianze di chi quella mattina del 28 maggio 1974 si trovava lì, ma anche di coloro che non c’erano e hanno una storia da raccontare legata a quel tragico evento. Insieme agli studenti ci saranno i professionisti e le telecamere della nostra tv.