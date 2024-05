Strage di piazza Loggia, Castelletti: «Dopo tanto tempo portiamo ancora i segni di quel lutto»

Laura Castelletti, sindaca di Brescia

La sindaca di Brescia ricorda la sua presenza in piazza cinquant’anni fa, accompagnata dal padre, e sprona i bresciani «a fare memoria»

La sindaca di Brescia in piazza Loggia per commemorare la strage il 28 maggio 2023 © www.giornaledibrescia.it

Vado in piazza il 28 maggio da sempre. Anche nel 1974, accompagnata da mio padre che scelse quel gesto educativo come tanti altri genitori, sono arrivata poco dopo l’accaduto. Ogni volta è la stessa emozione, lo stesso colpo al cuore, quando partono i rintocchi della campana alle 10 e 12. Otto battiti, otto colpi, come i morti della bomba. Mi sembra di vederli cadere, uno alla volta, sul selciato bagnato della piazza. E poi lo scoppio, che spezza la voce di Franco Castrezzati. Le urla, la confus