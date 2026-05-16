Storie per gioco, a Manerbio emozioni per la gara di lettura tra studenti

Con la vittoria dei «Lettori sognatori» e dei «Book Avengers» si è conclusa a Manerbio la 23ª edizione di «Storie per gioco» , la gara di lettura dei sistemi bibliotecari Sud-ovest bresciano (che ha sede a Chiari) e Bassa centrale (con sede a Manerbio). Ben 1.317 ragazzi, 66 classi partecipanti, suddivise tra 24 elementari e 42 prime e seconde medie di 26 Comuni della provincia: questi i numeri della gara.

Durante l’anno la gara si è svolta su Internet, attraverso un apposito sito web a cui le classi accedevano per scaricare il gioco della settimana e successivamente inviare le soluzioni. La fase finale, invece, si è svolta a Manerbio e ha visto gareggiare una di fronte all’altra le sette classi finaliste : durante la mattina le quattro della scuola secondaria di primo grado e nel pomeriggio le tre della scuola secondaria. A condurre i giochi Eros Miari , tra i maggiori esperto a livello nazionale di gare di lettura, già organizzatore della competizione legata al Salone del libro di Torino .

I vincitori

La vittoria per le elementari è andata agli alunni della 5ªA della scuola «Varisco» di Chiari, i «Lettori sognatori», accompagnati durante l’anno scolastico dall’insegnante Laura Mandelli: «Gli alunni sono molto contenti del risultato, ci tenevano tanto ad arrivare in finale e hanno raggiunto il loro obiettivo. Sono ancora increduli della vittoria! Si sono anche divertiti, leggendo i fantastici libri proposti e svolgendo i giochi, lavorando e collaborando insieme». Al secondo posto la squadra «I cercatori di pagine smarrite» di Cigole; e, a seguire, «I piccoli lettori» della classe 5ªC Pedersoli di Chiari.

I Lettori sognatori di Chiari

Un po’ più affollata, invece, la finale per la scuola secondaria di primo grado, con cinque a contendersi la vittoria assoluta. A spuntarla sono stati i ragazzi della 2ªD di Cazzago San Martino, i «Book Avengers», che hanno superato i compagni più piccoli della 1ªD, «I Massifans» di Castegnato e «The lions of book», classe 2ªC di Pontevico. L’insegnante della classe vincitrice, Mariella Belli, sottolinea come «attraverso i libri, i ragazzi hanno potuto mettersi in gioco, condividere emozioni e vivere insieme un’esperienza capace di unire».

Premiazioni

Alla cerimonia di premiazione ha partecipato Michele Scalvenzi, di Fondazione Cogeme, che ha ispirato uno dei giochi della gara, basato sui valori espressi nella «Carta della Terra», legato al tema dell’educazione alla sostenibilità. Al termine della gara tutti, non solo i vincitori, erano soddisfatti: il premio migliore, infatti, è stato quello di avere partecipato a un gioco alla fine del quale, senza nemmeno accorgersene, i ragazzi sono diventati degli accaniti lettori.

La competizione si è basata su un elenco di libri (due bibliografie da 33 titoli ciascuna) le cui storie e personaggi sono state poi per otto settimane l’oggetto di domande, rebus, cruciverba, che ogni mercoledì le squadre trovavano sul sito della gara. Al termine della correzione, la classifica online veniva aggiornata, consentendo ai ragazzi di monitorare costantemente il risultato delle loro fatiche.