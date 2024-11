Storia, fede e comunità: «In Piazza con noi» a Preseglie

In Piazza con noi torna in Valle Sabbia. Il viaggio continua alla scoperta di Comuni e comunità che custodiscono tesori inestimabili e che con orgoglio li svelano ai telespettatori di Teletutto e ai lettori del Giornale di Brescia. Domenica saremo in diretta dalle 11 da Preseglie, Comune di poco meno di 1.500 abitanti, vero gioiello della «Conca d’oro», immerso nel verde, tra boschi di castagno, rovere e conifere. Una comunità che ha coltivato e mantenuto le radici rurali e che nell’attenzione ai bisogni di ogni singolo cittadino ha il suo punto di forza.

«Ascolto, trasparenza e coerenza – dice il sindaco Vania Girelli, eletta alle Amministrative dello scorso giugno – sono le parole chiave del nostro servizio alla comunità. L’ascolto è prioritario per capire quali sono le reali esigenze di ogni singolo cittadino».

Giovani e volontari

Per amministrare Preseglie, Vania Girelli ha scelto una squadra piena di giovani. «Una sfida – dice – che ci indica la strada da seguire, quella della formazione. Abbiamo a cuore il nostro paese e pensiamo all’oggi e soprattutto al domani. Vogliamo affrontare le sfide future preparati e uniti, valorizzando capacità, passioni, sensibilità e fornendo strumenti per acquisire competenze sul campo».

Giovani e senior insieme in Consiglio comunale, ma anche nelle associazioni che aiutano l’Amministrazione nella quotidianità. «I volontari sono la spina dorsale del paese – aggiunge – e a loro va il mio grazie. Senza la loro generosità non potremmo rispondere alle richieste di aiuto e sostegno della comunità, soprattutto delle persone più fragili».

Tante chiese

Si respira aria di bontà a Preseglie. La si legge sui volti delle persone, nei loro sguardi delicati e nelle loro mani che non sono chiuse, ma aperte, per stringerne altre. Una comunità che ha una fede salda, condivisa, veramente gioiosa.

Sono molte le chiese edificate nel tempo, tutte da visitare e da ammirare, a partire dalla parrocchiale intitolata ai Santi Pietro e Paolo che vanta una tra le più belle sacrestie del Bresciano. Cuore della devozione dei presegliesi, ma non solo, è il Santuario della Madonna del Visello.

La tradizione narra che nel 1522 Maria apparve proprio a Dosso, piccola frazione della parrocchia di Gazzane, al muto pastore Bonfadino. Nella nostra diretta sarà proprio Paolo Cerqui, sacrista e anima delle iniziative religiose e della comunità, a portarci al Visello e a raccontarci come la devozione nei secoli si sia radicata nei valsabbini. «

Preseglie è piccola, ma bella, ricca di natura e cultura – dice il sindaco – e nostro obiettivo è quello di condividere tutto questo con chi vorrà venirci a trovare. Stiamo lavorando alla promozione di un turismo esperienziale ed ecosostenibile e stiamo lavorando alla sistemazione dei nostri sentieri tutti da percorrere a piedi o in mountain bike».

Ad aprire la diretta saranno i bambini di Preseglie. Un bell’inizio, nel segno della gioia e della speranza.