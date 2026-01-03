Stop alle case, restano i campi alle pendici del Monte Netto

Salvaguardia del verde e sviluppo urbano sostenibile sono i cardini della seconda variante al Piano di governo del territorio, approvata in via definitiva dalla Giunta guidata dal sindaco Stefano Sala.

Il provvedimento introduce novità rilevanti e rafforza la tutela del paesaggio locale. «I cambiamenti introdotti sono calibrati sulle caratteristiche del territorio – spiega il primo cittadino – e puntano allo snellimento delle procedure, alla tutela e, al tempo stesso, alla promozione del territorio, con particolare riguardo al Monte Netto». Proprio in quest’ottica è stata stralciata un’area edificabile di oltre 60mila metri quadrati ai piedi del Monte Netto, in precedenza destinata a lottizzazione residenziale, che torna ora all’uso agricolo.

Il nuovo piano

Il nuovo piano dedica ampio spazio anche al recupero di ambiti estesi e degradati, come le fornaci dismesse, introducendo norme specifiche per favorire interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione, anche sotto il profilo ambientale, con l’obiettivo di riconfigurare porzioni significative del territorio comunale.

«La variante – prosegue Sala – interviene inoltre sulle rigidità normative precedentemente in vigore per immobili o aree che hanno perso da tempo le loro caratteristiche originarie, rendendo più praticabili gli interventi di recupero e riutilizzo, sempre nel rispetto del contesto paesaggistico e urbanistico».

Leggi anche Nella Brescia che verrà rigenerazione urbana e zero consumo di suolo

Un capitolo specifico è dedicato alle attività economiche, con attenzione ai settori vinicolo, vitivinicolo, enogastronomico e turistico. Il piano prevede strumenti di tutela e rafforzamento per le realtà già presenti, affiancati da misure di promozione e incentivazione per l’insediamento di nuove attività, in linea con le vocazioni del territorio.

Scelta strategica

«Il nuovo Pgt – conclude il sindaco – rappresenta una scelta strategica fondamentale per il futuro della nostra comunità. Al centro della pianificazione vi sono due obiettivi chiave: la salvaguardia del verde e la promozione di uno sviluppo urbano sostenibile, capace di rispondere ai bisogni dei cittadini senza compromettere le risorse ambientali. Vogliamo governare le trasformazioni del territorio in modo equilibrato, limitando il consumo di suolo e valorizzando il patrimonio naturale, agricolo e paesaggistico che caratterizza Capriano del Colle».