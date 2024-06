Stop al traffico, a Bedizzole via Monteroseo si allaccia alla Sp28

Monteroseo sarà collegata da una strada che arriverà dritta alla provinciale (via Caselle, per intenderci), bypassando il centro abitato della frazione: in tutto, la nuova opera ha un peso economico pari a 700mila euro, ma il progetto esecutivo appena approvato riguarda il solo primo lotto e costerà 216mila euro.

Si parte, insomma, con l’iniziativa sul piatto ormai da tre anni: lo studio di fattibilità risale infatti al dicembre del 2021, quando venne messa nero su bianco la necessità di intervenire sulla viabilità di quella zona, negli anni molto cambiata.

Il progetto

Se originariamente via Monteroseo serviva solo alcune case sparse poste in un’area agricola, col trascorrere del tempo sono nati nuovi insediamenti artigianali e industriali e oggi appare decisamente sottodimensionata per far fronte al traffico di mezzi pesanti diretti alle attività produttive. Con le conseguenze che si possono immaginare anche in termini di sicurezza.

Da qui l’idea di realizzare una nuova arteria stradale che possa collegare direttamente l’area produttiva con via Caselle: la provinciale da cui arrivano (o sono diretti) i mezzi pesanti. Un collegamento più rapido, insomma, che possa ridurre il traffico sulle vie adiacenti e favorire l’accesso dei mezzi agli stabilimenti.

Si è pensato di sfruttare il sedime di una vecchia strada vicinale, che si sviluppa a partire dal «curvone» in prossimità di Ceresa Delfina, a Monteroseo, e che sbuca (di fatto) poco prima (arrivando da Lonato) del distributore di carburante posto su via Caselle.

Prima parte

Il primo tratto della nuova strada costerà 216 mila euro, lo si diceva, e il progetto esecutivo è appena stato approvato: prevede di fatto la realizzazione di tutta la strada compresa tra i capannoni di Ceresa e l’ultimo degli edifici di quell’area artigianale. L’importo per l’opera è già a bilancio.

Poi resteranno da fare altri tre tratti: uno riguarderà il manufatto in calcestruzzo necessario per l’attraversamento del torrente Reale, un altro ancora la realizzazione di una rotatoria su via Monteroseo che fungerà da raccordo tra vecchia e nuova viabilità, un terzo riguarderà un’altra rotatoria, più grande, da realizzarsi su via Caselle in collaborazione con la Provincia, o direttamente dal Broletto.