Stazione ferroviaria a Rezzato, pressing su Rfi per attivare la fermata

L’opera ferroviaria come compensazione dei cantieri Tav: «Via la Tangenzialina, serve il sottopasso». Reboldi e Rolfi: «La Regione appoggia il piano»

3 ' di lettura

I binari sono ancora lì, parecchio annoiati e in perpetua attesa. D’altro canto, negli ultimi anni, hanno visto scivolare via solo vagoni merci, pesanti come macigni e per nulla estroversi. E dopo una marcia lentissima e passi quasi impercettibili, adesso si avvicina il momento clou o, per dirla con le parole del sindaco Luca Reboldi, «siamo all’ultima chance per realizzare questo progetto: o si arriva fino in fondo, o rischiamo di archiviarlo senza appelli». Il progetto è un sogno che alberga n