Stalking: giustizia riparativa per l’ex, lei ritira la denuncia

In tribunale chiuso senza sentenza il caso di un 40enne che perseguitava la ex. Lei: «Bene così»

Lei era stata addirittura costretta a cambiare casa. Per evitare quello che era diventato il suo incubo. L’ex fidanzato che non accettava la fine della relazione. Un 40enne per il quale era anche scattata la misura del divieto di avvicinamento alla donna alla quale telefonava in continuazione di notte e di giorno, inviava messaggi ad ogni ora e che aspettava fuori dal lavoro e da casa. Il percorso Uno dei più classici casi di stalking ieri si è concluso in un’aula di giustizia in un modo non tra