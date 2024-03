Stalker recidivo torna dalla ex: ora è ai domiciliari

Elena Bolpagni

Appena scarcerato il 50enne di Borgosatollo ha violato il divieto di avvicinamento

2 ' di lettura

La donna riceveva dall'ex centinaia di messaggi e di chiamate ogni giorno

Centinaia di messaggi e chiamate all’ex e l’aver ignorato gli ordini del giudice sono valsi allo stalker recidivo gli arresti domiciliari. Un rapporto sereno, una storia d’amore come tante altre, con un inizio ed una fine. Epilogo che l’uomo, però, non ha accettato. Nei tre anni di relazione in cui i due si frequentavano costantemente, non sarebbero mai emersi problemi particolari o perlomeno nulla che potesse far presupporre comportamenti ossessivi da parte del compagno. La donna, stanca del ra