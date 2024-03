Stadio Rigamonti, il Brescia contesta ufficialmente la perizia di stima

Il club contro la valutazione di 16,8 milioni di euro dell’impianto di Mompiano: «Anche a tutela del Comune»

3 ' di lettura

Lo stadio Rigamonti - © www.giornaledibrescia.it

Quello che per la Loggia è «un punto fermo dal quale partire», per il Brescia è in realtà già una specie di punto morto. Dopo la reazione verbale, arriva in queste ore anche quella scritta: il Brescia, come era prevedibile, vuole contestare ufficialmente la perizia di stima dello stadio Mario Rigamonti. Ne contesta il valore (medio) di 16,8 milioni di euro attribuito da uno studio della società Praxi alla quale la Loggia aveva affidato il lavoro. «Siamo su scherzi a parte, la perizia non è profe