Squadre speciali in azione al Freccia Rossa: è un’esercitazione della Polizia di Stato

È in corso in queste ore un'esercitazione della Polizia di Stato nella struttura dell’ex centro commerciale Freccia Rossa, in via Fratelli Ugoni a Brescia.

Oltre ai corpi speciali sono impegnati nella simulazione di intervento agenti e operatori qualificati per intervenire in situazioni limite di emergenza.

L'attività continuerà fino a sera.

Nel contesto del centro commerciale sarebbe stata simulata la presenza di sequestrato con negoziatori in azione e squadre speciali pronte a effettuare delle irruzioni testando le modalità operative suggerite via via dalla situazione che viene proposta come in evoluzione.

A diffondere la notizia dell'esercitazione è stata la Questura di Brescia per evitare inutili allarmi nella popolazione.