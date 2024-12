Sputa e minaccia con il coltello nel bar, arrestato a Villa Carcina

Un personaggio conosciuto in paese, che ha alle spalle diverse questioni con la legge. Martedì mattina si è presentato ubriaco al circolo Acli di Villa Carcina, brandendo un coltello da macellaio.

Erano comprensibilmente spaventati e preoccupati i gestori e gli avventori che, a metà mattina, lo hanno visto entrare nel locale. Si tratta di un 50enne che in mano aveva un grosso coltello e non è servito molto per capire che fosse ubriaco.

Si è avvicinato al bancone e ha chiesto un pirlo mostrando l’arma e gli inviti a calmarsi e posare la lama degli altri avventori sono stati accolti con insulti e sputi. Neppure quando sono arrivati i carabinieri del paese si è calmato. Per lui è dunque scattato l’arresto per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.